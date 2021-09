Scampia, arrestato spacciatore: preso con 15 dosi di kobret

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Gennaro Ottaiano, 58enne di Secondigliano già noto alle ffoo. Era al 7° piano di una palazzina popolare di Via Anna Maria Ortese quando i militari lo hanno bloccato e trovato in possesso di 15 dosi di kobret. Nelle sue tasche anche denaro contante ritenuto provento illecito, 91 euro circa.

Finito in manette, Ottaiano è stato sottoposto ai domiciliari dove attenderà il rito direttissimo.