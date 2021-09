Guida senza patente e investe un pedone nel Napoletano, ventenne denunciata: la vittima in rianimazione

VOLLA. E’ stata rintracciata e denunciata dopo poco la responsabile, una donna di 20 anni, che sabato sera ha investito un pedone ed è poi fuggita via senza soccorrere la vittima. L’incidente. È avvenuto in via Rossi, poco dopo la mezzanotte, la donna alla guida di una Smart – tra l’altro risultata senza patente – stava percorrendo via Rossi in direzione Cercola, dove risiede, quando ha travolto un uomo, un 41enne di Santa Anastasia, che in quel momento stava aprendo lo sportello dell’auto.

Il violento impatto con la Smart lo ha invece fatto sobbalzare in aria scaraventandolo al suolo dopo diversi metri mentre la donna si è allontanata senza fermarsi. L’uomo è stato soccorso dalle persone presenti in strada: sono stati infatti i testimoni che hanno allertato i soccorsi e preso il numero di targa della Smart. La responsabile è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri della locale stazione presso la sua abitazione a Cercola; è stata denunciata per omissione di soccorso e guida senza patente. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, attualmente in prognosi riservata.