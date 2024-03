Picchia autista e infermiera, poi tenta di scappare dall'ambulanza in corsa

Un’infermiera e l’autista donna di un’ambulanza aggredite da un paziente che stavano trasportando al pronto soccorso dell’ospedale Moscati.

Il personale sanitario era stato allertato perché l’uomo, un tossicodipendente, aveva avuto un malore dopo avere dato in escandescenza a Montoro.

Una volta sul posto e stabilizzato, il personale della Misericordia lo hanno caricato sul mezzo per trasferirlo al nosocomio di Avellino. Lungo il tragitto sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, si è scagliato contro l’infermiera e ha tentato di aprire la porta con l’ambulanza in corsa.

L’autista è stata costretta a uscire allo svincolo di Serino. Qui, il tossicodipendente non si è fermato e ha colpito a schiaffi le due donne. Sono intervenuti i carabinieri che con non poche difficoltà sono riusciti a bloccarlo. Per le vittime dell’aggressione fortunatamente solo ferite lievi.