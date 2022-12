Scampia, cartucce ed eroina nascosti nella cabina elettrica

In via Ghisleri a Scampia i poliziotti hanno notato un ragazzo entrare in un palazzo e, alla loro vista, disfarsi del giubbino per poi darsi alla fuga. Nella cabina elettrica, accanto all’indumento lasciato a terra, i poliziotti hanno trovate 450 cilindretti con circa 415 grammi di eroina e, nella cabina elettrica dell’ascensore, 94 cartucce di vario calibro.