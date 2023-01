Scampia, nascondeva la droga in un cofanetto sotto un cespuglio: denunciato ventenne

Conservava la droga in un cofaneto nascosto sotto un cespuglio. Da lì la prendeva e la forniva ai clienti paganti. Cosa che ha fatto anche ieri mattina, dopo essere stato pagato da una persona. Questa la scena che si sono trovati ad osservare gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale impegnati nel controllo del territorio. L'episodio è avvenuto in via Ghisleri, nel quartiere Scampia.

I due individui sorpresi, alla vista di poliziotti, si sono allontanati frettolosamente. Gli uomini delle forze dell'ordine però hanno raggiungo e bloccato lo spacciatore, trovandolo in possesso di una bustina contenente marijuana e 135 euro. Sotto al cespuglio invece i poliziotti hanno rinvenuto il cofanetto con 15 bustine contenenti circa 21,5 grammi della stessa sostanza. L'operazione ha portato all'arresto di un ventenne napoletano per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.