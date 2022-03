Non ha ancora compiuto 17 anni il ragazzino chiamato come sentinella a monitorare la piazza di spaccio nella vela rossa di Scampia. Bloccato durante uno scambio di droga dai carabinieri che lo hanno arrestato, insieme a un 33enne di origini polacche trovato in possesso di 4 palline di eroina, 2 di crack, 2 stecchette di hashish e 15 dosi di kobret, 145 euro in contante ritenuto provento illecito.