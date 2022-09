Scampia, spara dalla finestra: denunciato per procurato allarme

Spari segnalati in via Giuseppe Fava a Scampia. E, lì vicino, in via Annamaria Ortese, i poliziotti hanno rinvenuto due cartucce a salve calibro 8, entrambe inesplose. A esploderli un uomo che ha spiegato di averlo fatto senza alcun motivo dalla finestra del suo appartamento. Nella sua abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola a salve calibro 8 e 45 cartucce dello stesso calibro. Il 42enne napoletano è stato denunciato per procurato allarme e per accensione ed esplosioni pericolose.