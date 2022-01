Scarseggiano mascherine e camici: protezione civile in soccorso dell'Asl a Torre del Greco

Nel magazzino dell’ospedale scarseggiavano alcuni prodotti ritenuti fondamentali per le attività messe in campo nel tentativo di fronteggiare il crescente numero di contagi da Covid-19: l’associazione di protezione civile scende in campo per rimpinguare le scorte. È stata una gara di solidarietà che ha visto protagoniste realtà impegnate sin dal primo momento nel tentativo di arginare gli effetti della pandemia quella andata in scena al Maresca di Torre del Greco, dove l’associazione Irt - da decenni impegnata in attività di protezione civile - ha inviato alcuni dei suoi volontari con scorte presenti nei propri locali posti nell’area degli ex molini merdionali Marzoli. Nella sede di via Calastro gli attivisti hanno caricato mascherine monouso, copri scarpe, camici, gel igienizzante e acqua ossigenata e si sono diretti alla volta del nosocomio di via Montedoro, dove poi è avvenuta la consegna.

«L’associazione Irt - spiegano i volontari - è scesa in campo a supporto dell’Asl Napoli 3 Sud nell’azione di contenimento alla diffusione del Covid-19. Siamo sempre al fianco delle istituzioni e dell’azienda sanitaria e con questa consegna abbiamo posto un ulteriore tassello nella lotta al virus».