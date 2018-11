Scuola chiusa e mamme in rivolta a Napoli: «La Dante Alighieri riaprirà domani»

Lunedì 12 Novembre 2018, 16:37 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 16:47

«Nel comprendere le legittime preoccupazioni dei genitori, ribadiamo l'importante lavoro di messa in sicurezza svolto dalla Municipalità di concerto con gli uffici tecnici e l'Assessorato all'istruzione del Comune di Napoli, già realizzato nelle scorse settimane e che domani consentirà la riapertura della scuola». Ad affermarlo sono il presidente Giampiero Perrella e l'assessore alla scuola Paola Pastorino della IV municipalità di Napoli.Oggi è stato convocato un tavolo tecnico ad horas presso l'assessorato all'istruzione alla presenza dell'assessore Annamaria Palmieri: «In considerazione dei lavori di messa in sicurezza eseguiti e terminati in data 9 novembre, chiarito con ulteriore nota della Protezione civile il dubbio interpretativo sulla praticabilità delle finestre, viene rilasciata l'ulteriore documentazione di chiarimento attestante la riapertura dell'edificio scolastico», sottolinea la municipalità.