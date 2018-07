Venerdì 13 Luglio 2018, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera dal direttore scolastico regionale Luisa Franzese ai movimenti dei presidi nella regione Campania. Restano ancora molti i presidi costretti al doppio incarico che verranno sollevati dal carico di mansioni eccessivo solo dopo il concorso per i nuovi dirigenti scolastici. La prova preselettiva del concorso è fissata per il prossimo 23 luglio.