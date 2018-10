CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Ottobre 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2018 10:23

I​eri sono partite le lettere a tutti i presidi della Provincia, all’inizio della prossima settimana scatteranno i sopralluoghi all’interno degli edifici scolastici per cancellare l’imbarazzo delle palestre chiuse al pomeriggio che vietano a tanti giovani di fare sport e impediscono a decine di società di partecipare ai campionati.L’esempio più clamoroso è quello della pallavolo: tornei sospesi perché le palestre delle scuole sono chiuse e non c’è dove giocare. Ma c’è di più. In tante palestre scolastiche cittadine sono previsti gli allenamenti degli atleti delle Universiadi che si svolgeranno la prossima estate: se quelle palestre fossero chiuse sarebbe una vergogna in mondovisione.