Malago: «Impianti, sì ai sacrifici ma solo fino alle Universiadi»

Sabato 13 Ottobre 2018, 10:22

Dalla parte degli atleti e di Napoli. Sempre. «Dispiaciuto per i disagi di quelle squadre che nei prossimi mesi dovranno trasferirsi in altri impianti a causa dei lavori da realizzare in vista delle Universiadi 2019 ma questo è il prezzo da pagare per ottenere miglioramenti e bisogna saper soffrire per poter poi contare su strutture adeguate che reggano nel tempo. Certo, se si sbagliasse ancora sarebbe diabolico». Giovanni Malagò, il presidente del Coni, è appena rientrato dalle Olimpiadi giovanili a Buenos Aires e parla della problematica situazione degli impianti sportivi napoletani al Mattino, partendo dalla cronaca, cioè dalle squadre sfrattate dalle palestre scolastiche in seguito all’applicazione di una normativa antincendio da parte della struttura burocratica della Città Metropolitana.Presidente Malagò, il comitato regionale della Federvolley ha bloccato le prime due giornate dei campionati minori perché sono state sospese le attività nelle palestre degli istituti scolastici: un grido di dolore molto forte e non isolato perché purtroppo a molti atleti viene negato a Napoli il diritto allo sport.«La prima osservazione è questa: perché le palestre possono funzionare al mattino per gli studenti ma non al pomeriggio per gli atleti? È una cosa che si commenta da sola, anche se mi fa piacere che vi siano in queste ore rassicurazioni della Città Metropolitana su imminenti interventi per sistemare una questione così delicata che riguarda il rapporto per noi più importante, quello tra scuola e sport: è una relazione che ritengo da anni la madre di tutte le nostre battaglie».