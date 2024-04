Selfie della violenza quotidiana: arresti del medico convalidato

Il gip del Tribunale di Napoli ha convalidato gli arresti in flagranza del medico napoletano ritenuto responsabile di aver aggredito ripetutamente la sua compagna. Una vicenda che ha fatto scalpore, grazie alle indagini dei carabinieri, che hanno documentato il dramma di una donna, capace di raccontare le violenze ricevute in una sorta di galleria fotografica quotidiana. Lividi e tumefazioni, macchie di sangue e lacrime, in un fascicolo approdato dinanzi al gip che ha convalidato gli arresti in flagranza. Difesa dalla penalista Manuela Palombi, la donna è pronta a costituirsi parte civile nel processo a carico del medico indagato Antonio Ferro Del Giudice. A sua volta, il professionista indagato (che è difeso dall'avvocato Giuseppe Scarpa) avrà modo di replicare alle accuse e di far valere la propria versione dei fatti nel corso degli sviluppi del procedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA