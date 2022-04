Rione Sanità, 500 chili di prodotti alimentari sequestrati: conservati in condizioni igieniche inadeguate

Cinquecento chili di alimenti di origine animale e vegetale conservati in condizioni igieniche inadeguate sono stati sequestrati dalla polizia locale di Napoli in un locale di via Mario Pagano, nel rione Sanità, nel quadro di controlli igienico-sanitari. Al Vomero, nel mercato rionale De Bustis, in via Sergio Abate sono stari sequestrati 100 giubbotti con marchi contraffatti.

I controlli hanno riguardato anche via Stadera, nel quartiere Poggioreale, dove la poilizia locale ha multato due negozi che non effettuavano correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti, due per occupazione abusiva di suolo pubblico e due per esposizione della merce agli agenti atmosferici. 10 auto sono state rimosse con carri gru e tre sono state sequestrate per mancanza di assicurazione.