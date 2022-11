Tangenziale, sesso nei bagni dell’area di servizio: multati due uomini

Ieri pomeriggio gli agenti della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta hanno effettuato un controllo in un’area di servizio della tangenziale di Napoli a seguito di numerose lamentele giunte al gestore da alcuni avventori.

I poliziotti, arrivati sul posto, hanno visto uscire dal bagno riservato agli uomini una persona in evidente stato di imbarazzo e, una volta all’interno, hanno sorpreso due uomini che stavano consumando un rapporto sessuale.

Gli operatori li hanno identificati per un 63enne e un 52enne e li hanno sanzionati per atti osceni in luogo pubblico per un totale di 20.000 euro.