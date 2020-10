Sgominata piazza di spaccio nelle case popolari di Brusciano: arrestati cinque uomini e una donna

Sei persone sono state arrestate dai carabinieri durante controlli antidroga condotti a Brusciano, in provincia di Napoli. In particolare in via Paolo Borsellino, all'interno del complesso di edilizia popolare «ex legge 219/1981», hanno operato i militari della sezione operativa del Nor della compagnia di Castello di Cisterna, unitamente a personale della stazione carabinieri di Brusciano e di Somma Vesuviana. I sei, cinque uomini e una donna, sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In occasione di mirato servizio antidroga - riferiscono i carabinieri - i sei sono stati colti in fragranza (a seguito di un prolungato servizio di osservazione) mentre cedevano dosi di sostanza stupefacente a tre giovani del luogo. Gli stessi, inoltre, dopo essere stati intercettati, al termine di perquisizioni personali, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti - già suddivisa in dosi - come marijuana, hashish, crack, cocaina, nonché della somma di 655 euro in contanti, ritenuti di verosimile provento illecito: il tutto è stato sottoposto a sequestro. Nello stesso contesto, inoltre, è stato denunciato per i medesimi reati un 34enne di Cimitile.

