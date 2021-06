Incidente a Capri, barca si capovolge a Marina Piccola: salvati i sei occupanti

Poteva trasformarsi in tragedia la giornata in mare da Torre Annunziata a Capri per 6 persone che avevano come meta l'isola azzurra. Per cause non ancora accertate però improvvisamente la barca a motore lunga poco più di 5 metri a qualche centinaio di metri di distanza dalla spiaggia di Marina piccola, nella baia dei Faraglioni.

Non si conoscono ancora le cause ma improvvisamente l'imbarcazione s'è capovolta e gli occupanti sono finiti in mare rischiando di annegare. Fortunatamente lo specchio d'aqua oggi pomeriggio era affollato di barche e i diportisti accortosi dell'incidente immediatamente hanno prestato loro soccorso mentre da terra sono partiti i bagnini dai vari stabilimenti balneari con le loro barche di salvatggio e hanno allertato la capitaneria di porto di Capri, che ha inviato sul posto la motovedetta SAR858 che ha provveduto al trasbordo delle persone che intanto erano state soccorse e messe in salvo dai diportisti, mentre per evitare che la barca colasse a picco si è provveduto ad ormeggiarla ad una delle boe che si trovano nello specchio d'acqua. I bagnanti sono stati trasferiti poi con la motovedetta negli uffici della capitaneria di porto di Capri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Fortunatamente per le persone a bordo al natante che si è ribaltato a parte il grande spavento tra i bagnanti non c'è stato nessun ferito.

Sono in corso tutti gli accertamenti utili da parte della capitaneria di porto di Capri per ricostruire i fatti che hanno causato l'incidente.