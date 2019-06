Sicurezza e legalità sulle spiagge: al via operazione interforze nel napoletano

Martedì 18 Giugno 2019, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 18:09

TORRE DEL GRECO. Operazione interforze per la sicurezza balneare: oggi prima uscita in Litoranea, forze dell’ordine in campo contro irregolarità e abusi. Al via oggi i controlli coordinati, dopo la riunione di concertazione tenutasi presso la sede della Capitaneria di porto di di Torre del Greco con i vertici di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia municipale, e dirigenza dell’Asl, per organizzare, in previsione della stagione balneare in corso utili sinergie nell’espletamento dei controlli di polizia, afferenti il rispetto delle vigenti leggi in materia ed ordinanze balneari emanate sia dalla Capitaneria di Porto sia dal Comune di Torre del Greco.Lo scopo principale è quello di razionalizzare l’impiego del personale ed evitare inutili duplicazioni nei controlli. Una efficace strategia di controllo del territorio che va avanti da circa 20 anni e che vede impegnate pattuglie interforze nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali. Questo tipo di servizio congiunto riguarderà Torre del Greco, Portici ed Ercolano. Il maggior numero di strutture turistiche balneari è presente su Torre del Greco, per cui richiederà più giorni per completare i controlli. Si va dai controlli sulle spiagge libere e su quelle in concessione demaniale, ai controlli sulle corrette attività commerciali, dalla regolarità delle licenze commerciali ed alla verifica della filiera ittica presso alberghi, ristoranti/bar annessi ai vari stabilimenti balneari e strutture turistiche ricettive con piscine.L’esito di tale attività ispettiva sarà fornito dall’ autorità marittima congiuntamente alle autorità di Polizia al termine dell’operazione . La Capitaneria di Porto e le Forze dell’ordine impegnate nell’operazione fanno sapere che tale servizio andrà avanti per i mesi di giugno, luglio e agosto fino alla metà del mese di settembre.