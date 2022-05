Sigarette di contrabbando in un box nella piazza del centro commerciale

Nella giornata mondiale contro il fumo, la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, oltre 9 quintali di sigarette e arrestato in flagranza di reato un contrabbandiere, mentre un secondo è stato denunciato. Il loro intervento è scattato quando notato nel quartiere Scampia un uomo che viaggiava su un furgone a forte velocità. Da lì l'inseguimento, al termine del quale il veicolo è stato fermato e sottoposto a controllo all'interno di un cortile dotato di un sistema di videosorveglianza.

L'ispezione è stata estesa anche a un box nella disponibilità di un 44enne di Napoli, dove è stato trovato un ulteriore ingente quantitativo di sigarette, per un totale di circa 670 chili di «bionde» che sono state sottoposte a sequestro. Nel corso di un secondo intervento, le Fiamme gialle a Torre Annunziata hanno scoperto, sempre all'interno di un garage ubicato nel piazzale di un centro commerciale, 266 chili di sigarette di contrabbando. Il locale è risultato nella disponibilità di un 57enne di Torre Annunziata, già pregiudicato per reati di contrabbando, e quindi nuovamente denunciato. In entrambe le operazioni sono stati sequestrati, oltre alle sigarette di contrabbando, anche i mezzi utilizzati per il trasporto e i locali-deposito.