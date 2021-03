Simone Schettino, la mamma morta di Covid: il dramma del fondamentalista napoletano

Lutto per il comico di origine stabiesi Simone Schettino. L'amata mamma è stata uccisa dal Covid a 78 anni. La signora, Anita Scanu, era ricoverata al Cotugno da giorni. Un'altra vittima del virus che da un anno ha stravolto le vite di tutti. In tutto il mondo.

Cordoglio degli amici del mondo dello spettacolo, dei fan, degli stabiesi che amano da sempre il fondamentalista napoletano, volto simbolo della comicità verace di Napoli.

Un'altra morte che purtroppo si aggiunge al bollettino sanitario ufficiale con numeri in crescita per la Campania e per la città di Castellammare, divenuta famosa proprio per l'aumento esponenziale dei casi di coronavirus fra anziani, bambini, giovani.



