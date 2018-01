«Sono tuo nipote»: in manette giovane che truffava gli anziani di Capodimonte

Venerdì 19 Gennaio 2018, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 11:28

Un truffatore di anziani, anche ultra 90enni, è stato identificato e arrestato dai carabinieri: le sue vittime erano tutte residenti nel quartiere napoletano di Capodimonte. Il giovane, un 25enne, ha messo a segno le truffe con la stessa tattica: prima ha telefonato agli anziani spacciandosi per un nipote spiegando di aver ordinato un articolo tecnologico che sarebbe arrivato per mano di un corriere a cui i nonni avrebbero dovuto pagare il pacco in contanti. Poi si è presentato davanti alla porta delle vittime fingendosi il corriere e ha intascato il contante lasciando nelle mani dei raggirati un amplificatore per antenna tv da pochi euro.Il 9 ottobre, come ricostruito dai carabinieri, il 25enne ha truffato una coppia di coniugi di 90 e 87 anni da cui è riuscito a farsi consegnare 1.000 euro e in quell'occasione si è fatto accompagnare da un suo amico 13enne. Il 30 ottobre invece ha spillato 900 euro a un 96enne. I carabinieri della stazione di Capodimonte lo hanno identificato grazie all'analisi di diverse telecamere della zona e alla testimonianza di alcuni testimoni. È finito ai domiciliari per truffa.