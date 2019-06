Sabato 15 Giugno 2019, 12:31

SORRENTO - È bastato il primo caldo perché la nuova vasca di piazza Angelina Lauro si trasformasse in piscina per gli incivili di turno. Lo dimostra il breve video girato con lo smartphone nella tarda serata di ieri da Eduardo Fiorentino, vicepresidente del Forum dei Giovani di Sorrento e consigliere nazionale dell'associazione Verdi Ambiente Società (Vas). Fiorentino si trovava in piazza Lauro, da sempre cuore pulsante della movida sorrentina, quando ha improvvisamente notato un uomo di circa trent'anni che, dopo essersi spogliato, ha pensato bene di tuffarsi nella vasca per rinfrescarsi o, più probabilmente, solo per compiere una bravata sotto lo sguardo divertito di un'amica che riprendeva la scena.Il video, pubblicato su Facebook, ha puntualmente scatenaro la rabbia di molti sorrentini. Secondo Fiorentino, «bravate simili erano super-prevedibili perché, di notte, Sorrento è terra di nessuno: servono più controlli da parte di tutte le forze dell'ordine». Tanti gli internauti che, dopo aver visto la scena del turista che si tuffa nella vasca, si sono scatenati. «La mamma degli incivili è sempre incinta, meritavano due calci nel sedere», scrive una donna. «Il prossimo passo sarà fare la pipì nella vasca», preconizza un altro utente di Facebook. «Sapete quanti ragazzi o ragazze ubriachi e non ci faranno un bel tuffetto? Ormai il danno è fatto - conclude un'altra sorrentina - Ci vuole vigilanza, tanta vigilanza, che purtroppo scarseggia nella nostra città».Inaugurata all'inizio di giugno insieme alla piazza, oggetto di un restyling durato quasi sette mesi, la vasca è da settimane nel mirino di residenti, associazioni e movimenti civici attivi a Sorrento e dintorni. Da quando, cioè, alcuni utenti del web hanno fotografato gruppi di turisti intenti a fare pic-nic nelle aiuole appena risistemate o a mettere i piedi a bagno nella nuova vasca all'ingresso della piazza: atteggiamenti che hanno scatenato l'indignazione di molti abitanti della città di Torquato Tasso.