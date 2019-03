Sorrento, volontari in azione dopo le mareggiate: spiaggia liberata dai detriti

Domenica 31 Marzo 2019, 17:01

SORRENTO - Plastica, polistirolo, ferro: sono quintali i rifiuti recuperati dal basso fondale di Marina Grande e poi avviati a smaltimento dalla task-force allestita dall'assessorato comunale all'Ambiente. Si tratta, in gran parte, di detriti lasciati dalla eccezionale mareggiata che, poche settimane fa, ha distrutto il solarium di uno stabilimento balneare e il peschereccio di proprietà di una famiglia residente nel borgo. A quella immondizia si aggiungono altri rifiuti accumulati dalle correnti nel corso dell'inverno, molti dei quali provenienti dalla foce del fiume Sarno. La bonifica ha interessato il fondale da zero a tre metri al largo della spiaggia libera dove è consentita la balneazione: a eseguirla è stata la squadra composta dagli uomini dell'ufficio marittimo di Sorrento e del nucleo sommozzatori di Napoli della Capitaneria di porto, dai volontari delle associazioni Marevivo e Jacques Cousteau, Centro Immersioni di Torre del Greco, Erco Sub, Sorrento Apnea, Poseidon Team, Cooperativa Azzurra e Cooperativa Sant’Anna, oltre che dagli operatori di Penisolaverde, società che gestisce i rfiuti in città. «L’iniziativa odierna – sottolinea Luigi Di Prisco, consigliere comunale con delega alla Risorsa Mare e promotore dell’iniziativa – è stata realizzata esclusivamente nella zona del basso fondale con l'obiettivo di effettuare una pulizia a beneficio della balneazione pubblica, visto che a breve le spiagge cominceranno a essere prese d'assalto da residenti e turisti. Archiviata la fase di crisi acuta, avvieremo a breve un’azione di controllo della zona, congiuntamente alle forze dell’ordine, con l'obiettivo di scongiurare ulteriori danni».