Spaccio di droga a Cavano, fermato pusher con 29 stecche di hashish nello zainetto

Servizi anti-droga disposti dal comando provinciale di Napoli nell’area Nord. A Caivano, i carabinieri hanno effettuato una serie di perquisizioni e controlli. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e lì – all’interno del bagno - hanno rinvenuto e sequestrato uno zainetto con all’interno 29 stecche di hashish. Durante la perquisizione, i militari dell’arma hanno trovato nella camera da letto altre 10 stecche della stessa sostanza e materiale vario per il confezionamento. Sequestrata, perché ritenuta provento del reato, anche la somma di 1595 euro.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Marco Di Lauro arrestato per l'omicidio di Ciro Maisto: il... LA CRIMINALITÀ Napoli, arresti nella notte: sgominato il clan Giannelli, controllava... LA CAMORRA «Lo Stato mi paga poco», e il pentito di camorra rapina...

L’abitazione del 30enne era anche munita di un impianto di video sorveglianza – molto probabilmente utilizzato per eludere i controlli – ed è stato sequestrato. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA