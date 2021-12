Spaccio di droga a Fuorigrotta, arrestato pusher: denunciata la fidanzata 18enne

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una coppia in via Leopardi dove hanno rinvenuto, nell’armadio dell’uomo, 30 bustine contenenti 34 grammi circa di marijuana, due bilancini e 70 euro; inoltre, la compagna è stata trovata in possesso di una busta con circa 73 grammi della stessa sostanza.

Ugo Cucarano, 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre la donna, una 18enne napoletana, è stata denunciata per lo stesso reato.