Spaccio di hashish a Marechiaro, arrestato 43enne dopo la fuga

Durante un servizio di contrasto alle sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Posillipo hanno notato in via Calata del Ponticello a Marechiaro un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi velocemente per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un pezzo di hashish di 22 grammi circa; inoltre, presso la sua abitazione hanno rinvenuto altri 23 grammi circa di marijuana.

Maurizio Matrusciano, 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.