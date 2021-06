Due chili di hashish e marijuana sequestrati nel Napoletano

Oltre cinque chilogrammi di hashish e marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri ad Afragola, nel Napoletano, al termine di un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di due uomini di 48 e 60 anni, e al rinvenimento di due pistole. Il blitz è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni insieme con quelli della stazione di Afragola.

Il primo sequestro è avvenuto a casa del 48enne, dove sono stati trovati 1,470 kg di hashish confezionati in buste di cellophane e 1,01 kg di marijuana essiccata; a casa del 60enne è stata invece trovata una pistola calibro 6,35. I carabinieri hanno poi perquisito l'abitazione di un 87enne, dove era custodita altra droga riconducibile ai due arrestati, in particolare 2,8 kg di hashish suddivisi in 29 panetti; c'era poi una pistola calibro 7,65 con matricola cancellata e 13 proiettili dello stesso calibro.