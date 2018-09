Martedì 11 Settembre 2018, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno tratto in arresto per spaccio di stupefacenti in concorso Ugo Esposito, 21enne, Massimo Di Masi, 36enne e Cesare Di Domenico, 28 anni. Durante mirate operazioni d’osservazione in via Ghisleri, nei pressi del lotto sc-3, i militari dell’Arma hanno sorpreso i 3 a cedere stupefacente a vari acquirenti.Le perquisizioni personali e dei luoghi adiacenti effettuate subito dopo hanno portato al rinvenimento e sequestro di 65 dosi di kobret e 400 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento di attività illecita. Gli arrestati sono stati condotti al carcere di Poggioreale.