Sabato 7 Settembre 2019, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2019 20:56

Sparatoria, poco fa, a Fuorigrotta lungo via Campegna. Due persone sono rimaste ferita nel corso di un conflitto a fuoco, la cui ricostruzione è al vaglio ora della polizia. Le vittime, delle quali non si conioscono ancora le generalità, potrebbero essere state colpite perché si trovavano insieme; ma non si esclude nemmeno che i feriti (ora ricoverati al San Paolo) possano essersi affrontati a colpi di pistola.Ci sarebbero ruggini e incomprensioni legate ad un rapporto sentimentale dietro la folle sparatoria che oggi pomeriggio ha rischiato di trasformare in tragedia un tranquillo sabato nella zona tra Fuorigrotta e Bagnoli.Poco dopo le 18 di oggi Salvatore Carandente, 21enne, è uscito di casa armato di un mitragliatore e con le idee già ben chiare: voleva dare una "lezione esemplare" al fratello della donna che frequenta. Il rapporto sentimentale era probabilmente mal digerito da quest'ultimo,Umberto Magrelli, 26 anni e figlio del titolare di un bar che si trova tra via Cattolica e via Campegna.E proprio dinanzi al locale è iniziata una furiosa lite tra i due giovani, al culmine della quale l'aggressore, che era sceso da uno scooter guidato da un complice, ha iniziato a sparare: Magrelli è stato centrato da alcuni proiettili al fianco e ad un gluteo. Ricoverato in ospedale, viene operato in queste ore: le sue condizioni non sarebbero grave, anche se resta in prognosi riservata.Poco dopo, il colpo di scena. Al pronto soccorso si è presentato anche Carandente, con ferite di arma da fuoco: fuggendo sulla moto dopo aver commesso l'agguato ha fatto partire una seconda raffica di proiettili, ferendosi da solo ad un piede. Irrintracciabile il complice, che dopo aver abbandonato in piazza Neghelli il mezzo si è dato alla fuga.