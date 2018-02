Giovedì 15 Febbraio 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2018 12:00

Spari in pieno giorno a Giugliano. Due persone a bordo di una macchina hanno inseguito su via Ripuaria e colpito Giuseppe Pellecchia, 36 anni, pregiudicato, contrabbandiere. L'episodio è avvenuto all'uscita della tangenziale, in una zona frequentata come Varcaturo. L'uomo è stato ferito al braccio. Sanguinante è stato ricoverato all'Ospedale di Pozzuoli. Non è in pericolo di vita. Sul posto ci sono i carabinieri della Compagnia di Giugliano diretti dal capitano Antonio De Lise.