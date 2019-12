Fa la spesa di Natale senza pagare, arrestato 34enne nel centro commerciale

Ha riempito il carrello della spesa con alimenti di ogni genere e ha oltrepassato le casse senza pagare. A finire nei guai un 34enne di Casoria, arrestato per furto aggravato dai carabinieri della sezione radiomobile di Marano.



Allertati da personale di vigilanza di un centro commerciale di Mugnano, i militari hanno bloccato il 34enne subito dopo le barriere anti-taccheggio. Nel suo carrello solo prodotti pregiati e molto costosi, per una spesa totale di 645 euro. Sottoposto ai domiciliari, l'uomo è in attesa di giudizio.