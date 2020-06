LEGGI ANCHE

Sulla litoranea flegrea prima prova con gli accessi alle spiagge libere regolati mediante la prenotazione con l'app «Prenotalido». Ieri seicento i posti occupati negli arenili pubblici di Bacoli, a fronte delle 1895 piazzole disponibili da Marina Grande a Miseno-Miliscola alla Spiaggia Romana. Parcheggi aperti e con chiusura differenziata. Per quanto concerne la viabilità, rallentamenti e al rientro tra Bacoli e Lucrino.. Per il primo sabato di giugno i bagnanti hanno scelto anche i lidi balneari privati. Ma la novità è la prenotazione con app sulla spiaggia libera. Il sindaco,, commenta: «Il nostro giudizio è molto positivo, in quanto le persone hanno compreso il messaggio che abbiamo lanciato. Anche sugli arenili erano ben distanziate come è emerso durante i nostri controlli. Il 95% dei bagnanti sui tratti pubblici ha regolarmente fatto la prenotazione attraverso l'app. Chi non vi è riuscito, ha avuto delle difficoltà oppure non era informato. Mi rallegra il fatto che tutti i giovani che si sono recati sulla spiaggia libera - continua il sindaco - hanno riservato il loro posto mediante la nostra applicazione. Lo spirito, dunque, è stato compreso. Ossia permettere a tutti di essere più tutelati nel caso in cui ci dovessero essere dei contagi da Coronavirus».La registrazione, di fatto, consente di identificare i bagnanti per ricomporre il link epidemiologico nel caso di nuove positività. «La prenotazione del proprio posto sull'arenile è stata vissuta non come una limitazione ma come un aiuto da parte dell'amministrazione», aggiunge il primo cittadino. Il rispetto delle norme vigenti, in osservanza del protocollo sanitario nazionale e regionale, è stato affidato a volontari in attesa che si concluda l'avviso pubblico del Comune. «Ringrazio le associazioni di volontari della protezione civile, della polizia di stato che hanno monitorato la litoranea. Controlli sono previsti anche oggi e nei prossimi giorni. Ritengo comunque sia un risultato positivo. Un altro dato confortante è che siamo tra i primi comuni in Campania ad aver riaperto le spiagge pubbliche, garantendo il libero accesso al mare a tante persone. E assicurando, mediante la regolamentazione con l'app, le dovute sicurezze», conclude il sindaco Della Ragione. Bilancio tutto sommato positivo anche per la categoria, considerando che venerdì la mareggiata e le cattive condizioni meteo hanno flagellato la costa causando danni in molte strutture, soprattutto a Miliscola., vicepresidente Sib Confcommercio Italia e titolare del Varca D'Oro Group, commenta: «Molte aziende balneari campane hanno lavorato anche durante la notte tra venerdì e sabato per rimediare alla mareggiata e rendere i lidi accessibili. Abbiamo chiesto lo stato di calamità naturale, come per gli eventi di dicembre che hanno conseguito attenzione dalla Regione». Sugli arenili ieri molte famiglie e gruppi di giovani. «È stata registrata una buona affluenza su tutta la litoranea, nonostante le incerte condizioni meteo», conclude Trinchillo.A Bacoli dal gruppo consiliare di opposizione, Fratelli d'Italia, perplessità per il sistema adottato dall'amministrazione per la gestione delle spiagge libere. I consiglieri di minoranza suggeriscono di «coinvolgere per il controllo i percettori del reddito di cittadinanza». Dissenso per la chiusura differenziata dei parcheggi di Miseno e Miliscola (alle 17 e alle 19), misura che ha alimentato il caos invece di ridurlo. Non si è risolta peraltro la vertenza dei titolari delle attività di rimessa e parcheggio, che devono adeguarsi alle norme indicate dal Comune. Chiedono che i termini siano prorogati. E per chi preferisce trascorrere il weekend alla scoperta dei beni monumentali, è di nuovo accessibile la casina vanvitelliana. La dimora borbonica - aperta al pubblico dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21 - fino al 31 luglio ospita una mostra di pittura dal titolo «Sguardi flegrei»: in vetrina opere di artisti del comprensorio. Le visite sono coordinate dall'assessorato alla Cultura con il Centro Ittico Campano spa e la Proloco Bacoli. Costo: 3 euro.