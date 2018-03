Statale sorrentina, chiuse dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina le gallerie Varano e Privati

Mercoledì 14 Marzo 2018, 21:03 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2018 21:03

CASTELLAMMARE - Per lavorti di manutenzione sugli impianti tecnologici dei tunnel «Varano» e «Privati» della Statale sorrentina, a partire dalle ore 22 di questa sera e fino alle ore 6 di domattina, sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra lo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) e lo svincolo di Castellammare Villa Cimmino (km 9,700). La chiusura al traffico per gli interventi sugli impianti sarà attiva anche tra le ore 22 di domani e le ore 6 di venerdì 16 marzo.Il traffico, esclusivamente per queste due notti, utilizzerà i percorsi alternativi segnalati in loco.