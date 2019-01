Giovedì 10 Gennaio 2019, 19:48

Per fronteggiare il traffico ad andamento lento a Castellammare e dintorni per i lavori in atto al viadotto San Marco, in seguito al sopralluogo congiunto con i rappresentanti del Comune di Castellammare, effettuato lunedì scorso, l'Anas modificherà, in via sperimentale nelle giornate comprese tra lunedì e mercoledì prossimi, le modalità di deviazione della circolazione in transito lungo il viadotto, in maniera tale che l’intera tratta interessata dai lavori, compresa tra Castellammare ospedale e Castellammare villa Cimmino, sia fruibile tra le ore 8.00 e le ore 13.30 in direzione di Napoli e tra le ore 14.30 e le ore 21.00 in direzione di Sorrento.Tra le ore 13.30 e le ore 14.30 (per un intervallo di circa un'ora) la tratta di strada statale rimarrà totalmente interdetta al transito per permettere all'impresa esecutrice dei lavori di predisporre, in piena sicurezza, la cantierizzazione nel senso di marcia opposto.Successivamente a tale periodo, Anas definirà – in accordo con gli Enti Locali ai quali ha manifestato ancora una volta, ove possibile, la propria disponibilità all'accoglimento delle richieste – se adottare o meno tale modalità di deviazione in maniera definitiva, fino alla conclusione dei lavori prevista per il prossimo 15 febbraio.