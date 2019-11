Task force sicurezza nella stazione centrale di Napoli: tre arresti e 587 persone identificate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre persone arrestate e 587 persone identificate: è questo il bilancio delle ultime 24 ore di attività del compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania nella stazione centrale di Napoli . Le pattuglie in servizio nello scalo partenopeo sono state impiegate per il controllo del territorio ferroviario presidiando i cinque varchi di accesso alla stazione, creati con l'introduzione dell'ormai rodato dispositivo perimetrale di sicurezza che permette un'accurata vigilanza e un controllo a campione di viaggiatori e bagagli. A velocizzare l'attività, l'utilizzo degli smartphone per la verifica in tempo reale dei documenti d'identità, che consentono di accelerare le procedure di identificazione e dei metal detector che, nell'attività di controllo dei bagagli, hanno permesso il raggiungimento di elevati standard di sicurezza, garantendo una maggiore tranquillità sia ai viaggiatori che ai frequentatori del mondo ferroviario.