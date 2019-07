Lunedì 8 Luglio 2019, 15:45

E’ stato arrestato, dopo aver tentato di rubare la pistola a un agente della polizia ferroviaria, un 34enne cubano che, dopo essere stato sorpreso a vendere abusivamente merce nella stazione di Napoli Centrale, ha cercato di sottrarsi all’identificazione ed alle contestazioni amministrative aggredendo un poliziotto.L’episodio risale a ieri pomeriggio, nel momento di maggiore afflusso di viaggiatori in partenza o in arrivo dalle località turistiche balneari. Proprio per questa ragione sono stati rafforzati i controlli della Polfer.Una pattuglia in servizio ha notato il venditore abusivo mentre si aggirava nello scalo ferroviario partenopeo ed importunava i viaggiatori in attesa proponendo con insistenza l’acquisto di calzini. Invitato in ufficio per controlli, mentre gli veniva sequestrata la merce e si stava provvedendo alla multa insieme con un ordine di allontanamento, il cubano ha reagito. Prima passivamente, poi con un'aggressione fisica ai danni di un agente, al quale ha tentato di sottrarre l’arma dalla fondina. Solo grazie all’immediata reazione degli altri poliziotti è stato fermato.L’uomo è stato quindi arrestato per tentata rapina, violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e condannato con giudizio direttissimo a 2 anni di reclusione e 600€ di multa.