La stazione Circum di via Gianturco si rifà il look tra videocamere e graffiti

Martedì 27 Febbraio 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla stazione Circum di via Gianturco non c'è più traccia di quel degrado che fino a qualche giorno fa rendeva difficile e angosciante trascorrere il tempo nell'attesa dell'arrivo del treno. Oggi quel luogo ha un nuovo look, è pulito e anche più sicuro, grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ad accollarsi le spese dei lavori, pari a 100mila euro, non è stata l'Eav bensì l'azienda «Engineering» che ha sede a pochi passi dalla stazione. «E' un'iniziativa che segna un momento importante: l'Eav cerca di trovare partner commerciali per sponsorizzare le proprie stazioni e condividere i costi - spiega Umberto De Gregorio, presidente Eav - E' la dodicesima stazione riqualificata. Sono stati realizzati a Gianturco interventi di manutenzione straordinaria: ripulitura, sistemazione dell'intonaco, opera di streetart, 16 telecamere che danno maggiore sicurezza ai frequentatori del luogo. La biglietteria non c'è perchè sarebbe impossibile reggerne il costo».«In Futuro» è il nome dell'opera artistica che ha reso l'esterno dell'edificio una struttura piacevole da osservare. «La situazione di degrado che c'era prima ci ha spinto a intraprendere questa iniziativa- afferma Maristella Marasco, dell'Engineering - soprattutto per migliorare la vita dei nostri dipendenti e dei cittadini». «L'intervento rientra nel piano più complessivo di investimento sulla rete ferroviara Eav pari a oltre un miliardo e mezzo di euro» sottolinea Luca Cascone, presidente commissione trasporti Regione Campania.