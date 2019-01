Martedì 15 Gennaio 2019, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2019 15:32

Stop di 40 minuti sulla linea 1 della metropolitana collinare di Napoli, bloccata per guasti all'impianto di segnalamento. L'interdizione della tratta che collega la stazione di Piscinola a Garibaldi, è cominciata alle 14 dopo una mattinata dove si sono registrati anche forti rallentamenti nelle corse con attese fino a 25 minuti.Dunque, gravi disagi per i viaggiatori e congestione del traffico di passeggeri che stanno affollando le banchine delle principali stazioni della linea 1, riattivata alle 14.40. Se tra gli utenti in attesa dei treni si era sparsa voce di possibili mobilitazioni in seno al personale aziendale, dai comparti sindacali si parla invece di trattative in corso.«Non c'è un vero e proprio stato di agitazione del personale ma ci sono delle trattative tra azienda e sindacato molto delicate in questo momento--ha dichiarato Fabio Cuomo, vice segretario regionale Orsa trasporti - c' è un forte malumore tra il personale di macchina ed il personale della sala operativa che sono le categorie più impattanti sulla regolarità della circolazione dei treni della linea 1».