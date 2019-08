Martedì 13 Agosto 2019, 09:24

Si è conclusa solo in tarda serata la protesta dei cittadini di via Campegna a Fuorigrotta. Il servizio idrico è stato ripristinato – per poco più di un ora – per consentire agli abitanti delle due palazzine IACP, di poter fare rifornimento per la giornata di oggi. Alla base del disagio, ci sarebbe il cattivo funzionamento una conduttura appena sotto il manto stradale che è interessato da cedimenti e dissesti.Questo avrebbe protratto i lavori di manutenzione e messa in sicurezza, rendendo necessaria l’interruzione del servizio. Stamattina però, una delegazione di residenti del quartiere si recherà a Palazzo San Giacomo per avere delucidazioni sull’avanzamento dei lavori. Attualmente il servizio rimane sospeso per consentire gli interventi delle squadre dell’Abc, ma i cittadini – se l’emergenza non dovesse risolversi – minacciano nuove proteste.