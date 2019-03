Stuprata alla stazione, candele rosse per dire no alla violenza

Candele rosse per dire un 'no' chiaro e deciso alla violenza sulle donne. A San Giorgio a Cremano si sono radunati cittadini, esponenti delle associazioni, sindaci delle amministrazioni comunali vicine per partecipare al flash mob in piazza Trieste e Trento nel piazzale antistante la Circumvesuviana dove ieri nel vano di un ascensore si è consumato un episodio di violenza ai danni di una giovane donna. Alla manifestazione partecipa anche l'assessore della regione Campania alla pari opportunità, Chiara Marciani che dice: «la manifestazione è una risposta importante di una comunità che vuole essere vicina alla ragazza». Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno ha aggiunto« la nostra è una città di pace nella quale i valori sono fondamentali e vede i cittadini organizzarsi questa sera con sentimenti profondi che ci rappresentano». In piazza è presente anche il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio. Alcuni partecipanti reggono uno striscione con su scritto «meno degrado più sicurezza».

Mercoledì 6 Marzo 2019, 20:45 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2019 21:39

