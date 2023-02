Choc a Napoli: si lancia sui binari, perde la vita autista Anm

Ha perso la vita l'uomo che questa mattina si è gettato sui binari al passaggio del treno della linea Circumflegrea, nella stazione ferroviaria in via Picasso, nel quartiere Pianura a Napoli. L. R., autista dell'Anm, lascia moglie e due figli, oltre a un grande vuoto e sgomento tra i suoi colleghi di lavoro che lo hanno descritto come «una persona serena che non sembrava vivere alcun turbamento».

«Non si riesce a commentare un notizia così devastante. Era una persona educata e disponibile, era amato da tutti i colleghi - si legge nella nota del sindacato Usb sottoscritta da Adolfo Vallini - è stato un gesto estremo e inaspettato che ci lascia affranti e basiti. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia».