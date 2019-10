Napoli, sul ponte della Sanità spunta «L'abbraccio», il nuovo murales per l'accoglienza

Giovedì 17 Ottobre 2019, 16:18

Ai murales realizzati da altri artisti alla Sanità se ne aggiunge un altro. Dopo i volti dei bambini da una parte, con il loro sorriso carico di speranza, in “Luce”, l’opera realizzata dallo street artist Tono Cruz; due innamorati simbolo della resistenza alla violenza in “RESIS-TI-AMO”, che porta la firma di Francisco Bosoletti, arriva una nuova opera tra le strade del Rione Sanità. A consentirne la realizzazione è stata l’associazione Centro La Tenda Educativa Territoriale, attiva da oltre 15 anni sul territorio a sostegno dei ragazzi che vivono situazioni di disagio. Il murale è visibile sul vano esterno dell’ascensore che collega piazza Sanità con via Santa Teresa degli Scalzi e corso Amedeo di Savoia, attraverso il ponte di epoca murattiana. Il progetto è nato in collaborazione con l’assessorato al Welfare del Comune di Napoli, che da anni promuove la street art in città. Protagonista della neonata opera è un abbraccio, simbolo di fratellanza, accoglienza e solidarietà. «Un nuovo murale per colorare ancora di più le strade di Napoli. L'ascensore del Ponte Maddalena Cerasuolo si fa bello», commenta Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità. Autore dell’opera è Jerico Cabrera Carandang e il titolo che i ragazzi hanno voluto dargli è «Tieneme ca te Tengo».