Venerdì 29 Dicembre 2017, 19:58 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 20:00

Era nell'aria da diversi anni e dal 2018 sarà realtà: il pedaggio della Tangenziale di Napoli passa da 95 centesimi a 1 euro. In attuazione della Convenzione Unica vigente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia hanno stabilito con Decreto Interministeriale n.604 del 29 dicembre 2017 che l’incremento della tariffa a chilometro applicato, a partire dal 1° gennaio 2018, all’Autostrada A56 Tangenziale di Napoli è pari al 4,31 %.Il pedaggio, il cui ultimo adeguamento risale al 2014, è il costo del servizio offerto e prescindere dal percorso effettuato e dal tipo di mezzo in quanto il sistema di classificazione individua i veicoli in base agli assi. L’effettivo incremento del pedaggio dovuto risulta per la Tangenziale di Napoli (A56) percentualmente diverso (superiore, inferiore o anche nullo) per effetto dell’arrotondamento – previsto dal DM 10440/2001 – che si applica per difetto o per eccesso ai 5 centesimi di €. Per effetto di tale arrotondamento si riporta in allegato la nuova tabella relativa alle tariffe in vigore sulla Tangenziale di Napoli.