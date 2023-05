Misterpella, il tiktoker dopo la partita Napoli-Salernitana: «Un ragazzo voleva accoltellarmi davanti ai miei figli»

Dopo la partita Napoli-Salernitana di domenica 30 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona era presente anche il tiktoker napoletano Misterpella con sua moglie e i suoi tre bambini piccoli.

Il tiktoker ha condiviso un video su Tiktok nel quale ha denunciato uno spiacevole accaduto: «Siamo usciti dallo stadio e una comitiva di ragazzi ha iniziato ad insultarmi, un ragazzo ha cacciato un coltello e voleva accoltellarmi davanti ai miei figli».

Ha anche aggiunto: «Ho lasciato la foto su Instagram, sono andato anche dalla polizia di fronte allo stadio, hanno detto che loro stavano chiusi. Se mi potete dare una mano a scoprire chi è devo andare a denunciarlo immediatamente. Ho postato la foto su Instagram».

«Vergognatevi! davanti a tre bambini, vi dovete vergognare» ha concluso Misterpella.

Anche Mario Mario ci ha tenuto a spendere due parole nei confronti di Misterpella: «Come sapete non sono un grande tifoso, ma se il Napoli avesse vinto sarei stato il primo a scendere e far casino. Ma col cervello! perchè dico questo? apro Tiktok e Instagram e c'è chi scende col coltello, chi va a minacciare la gente.. uno deve fasteggiare per divertirsi o per fare le tarantelle?» e ha poi aggiunto:

«Prima sono sceso e stavano 3 persone su un motorino con 3 bandiere, che sono finiti in una macchina dove c'erano i bambini, un altro voleva accoltellare Lorenzo Misterpella coi figli.. noi dobbiamo divertirci. Dovremmo festeggiare giovedì, scendete con un'altra testa».