Festa scudetto, vertice in Prefettura: Udinese-Napoli si gioca alle 20.45

Dalle 9 di questa mattina De Laurentiis è riunito in prefettura con il prefetto Palomba, il questore Giuliano e i vertici del Comune per definire le modalità di svolgimento della festa scudetto, che a questo punto potrebbe svolgersi anche domani sera se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo.

In ogni caso, tutti sono d'accordo a non spostare l'orario di svolgimento della gara di Udine. Come anticipato ieri dal Mattino.it si giocherà giovedì alle 20,45. E confermato anche che il rientro della squadra da Udine non avverrà nella notte ma solo nella giornata di venerdì.

Da valutare alcune importanti decisioni sui maxi schermo, sull'apertura del Maradona giovedì proprio in occasione della gara tra Udinese e Napoli. De Laurentiis lo ha chiesto ufficialmente, il Comitato sta per dare il suo ok.

In mattinata l'incontro con la stampa.