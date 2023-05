Matteo Politano non era in campo contro la Salernitana ma dagli spalti ha vissuto da protagonista la sfida del mancato scudetto. «Scusate il ritardo…sarà una festa incredibile. Sarà il nostro scudetto. Grazie Napoli, ho ancora il mare di bandiere azzurre negli occhi» ha scritto l'esterno azzurro che proverà a recuperare per la prossima gara interna contro la Fiorentina.