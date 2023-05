Udinese-Napoli, 8 maxi schermi al Maradona e incasso in beneficenza

Otto maxischermi e stadio Maradona aperto ai tifosi giovedì. E' quanto emerge dal summit odierno del Comitato per la pubblica sicurezza in Prefettura sul match Udinese-Napoli che potrebbe sancire la vittoria matematica del terzo scudetto partenopeo.

Costerà 5 euro il biglietto per accedere allo stadio aperto giovedì sera ai tifosi che assisteranno su maxischermi alla partita. Il costo del biglietto sarà identico per tutti i settori dello stadio e l'incasso sarà devoluto in beneficenza. Lo ha detto il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svolto questa mattina in Prefettura. I maxischermi saranno otto, collocati di fronte ad ogni settore.

Fino alle ore 18 di oggi gli abbonati del Napoli alla stagione 2022-23 potranno esercitare la prelazione sulla vendita dei biglietti per giovedì sera. Dalle ore 18 la vendita sarà aperta a tutti. La vendita dei biglietti al prezzo simbolico di 5 euro si svolgerà attraverso i consueti canali di vendita dei biglietti per le partite casalinghe del Napoli.

«Ho vinto lo scudetto dell'onestà. Siamo stati vincenti per anni, avevamo potuto vincerne altri ed è come se li avessimo vinti ma l'irregolarità costante qualche volta ci ha frenati» ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine del tavolo tecnico in Prefettura. «Ci sono anni - ha detto - in cui siamo arrivati secondi e potevamo arrivare primi. Potevamo vincerne altri di scudetti ma abbiamo vinto sicuramente quelli dell'onestà, perché so che per vivere bisogna seguire le regole, che ci piaccia o non ci piaccia».