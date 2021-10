Tangenziale di Napoli, lavori di manutenzione e chiusura degli svincoli

Lavori in corso sulla Tangenziale di Napoli per la manutenzione della galleria "Capodimonte", prevista dalle 23:00 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 ottobre. Di qui la chiusura del tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino-autostrade. Nel contempo, sarà chiusa l'area di servizio "Scudillo est".

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Capodimonte, percorrere la viabilità ordinaria: corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, Piazza Carlo III, via Don Giovanni Bosco, via Nuova del Campo, viale Umberto Maddalena, via Oreste Salomone e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo di Capodichino Aeroporto.

Inoltre, saranno chiusi gli svincoli di Arenella, in entrata verso Capodichino e Capodimonte, in entrata in entrambe le direzioni, verso Capodichino e in direzione di Pozzuoli. In alternativa alla chiusura degli svincoli di Arenella e di Capodimonte, si potrà di utilizzare lo svincolo di Capodichino Aeroporto. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky Tg24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network Tv Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.