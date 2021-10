Giallo sulla morte di un ciclista di colore: si cerca pirata della strada a Trecase

Dramma alle pendici del Vesuvio: ciclista di colore trovato morto sulla Panoramica di Trecase, forse investito da un pirata della strada. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, agli ordini del maggiore Simone Rinaldi, stanno indagando sul giallo della morte di un ciclista extracomunitario di 30 anni il cui corpo senza vita è stato trovato questa mattina accanto alla sua bici, totalmente distrutta.

Ad accorgersi del corpo, a pochi metri dal Drive In sulla Panoramica di Trecase, alcuni passanti che hanno poi allertato gli uomini dell’Arma. Al momento non si esclude alcuna pista: l’uomo, uscito in bici di buon mattino, avrebbe potuto avere un malore o essere investito da un pirata della strada che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Secondo alcuni testimoni un gruppo di extracomunitari questa mattina è accorso a vegliare il corpo. Si cercano i documenti della vittima.