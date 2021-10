Qualiano, alunna picchiata dalle compagne di scuola davanti all'istituto

È andata in scena stamani la protesta di genitori e alunni all'esterno di una scuola di Qualiano, l'istituto comprensivo don Bosco-Verdim dove un'alunna è stata picchiata da tre compagne. Ragazzi e mamme hanno deciso di dare vita alla protesta e di non entrare in classe in segno di solidarietà verso la compagna. Le autrici delle violenze sono state sospese.

La ragazzina, da quanto si apprende, era stata aggredita prima verbalmente e poi fisicamente. Sul posto, allertate dai residenti del posto, sono giunti e i soccorsi e le forze dell'ordine. L'alunna vittima delle violenze è stata trasportata al Santobono dove i medici hanno riscontrato diverse ecchimosi sul corpo e un lieve trauma cranico.